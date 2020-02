VVV en Fortuna kunnen grote stap zetten bij winst in derby

Keuken Kampioen Divisie De Graafschap pakt derde periodeti­tel, Mühren schittert weer voor Cambuur

28 februari De Graafschap heeft vanavond in de Keuken Kampioen Divisie de derde periodetitel gepakt. De formatie van coach Mike Snoei won op overtuigende wijze van Jong AZ, nota bene de enige die de Doetinchemmers dit seizoen in de competitie had verslagen. Op de Vijverberg werd het 5-1.