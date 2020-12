VVV-Feyenoord

VIDEO | Les van Vites Courbois baard kwijt na nederlaag Vitesse: ‘Het is een wonder dat wij drie jaar geleden de KNVB-be­ker hebben gewonnen’

9 december ARNHEM - Bjorn Courbois verwerkt de nederlagen van Vitesse op geheel eigen wijze. De oer-supporter heeft zijn hoofd na de sof bij PEC Zwolle in handen gelegd van de barbier. De baard is, na die dolle weken vol succes, weg. ,,Mijn vrouw is er blij mee”, zegt de fanatieke aanhanger in De Les van Vites. ,,Ikzelf hoop mijn baard nu drie jaar lang te laten staan.”