VVV hoopt op superspits in degradatiekraker: ‘Winnaar kan naar boven kijken’

Matus Bero is met zijn diepgang een wapen van Vitesse

7 maart ARNHEM - Iedereen kijkt naar de sterren, maar Matus Bero is als moderne atleet een formidabel wapen in de topper tussen Vitesse en AZ. De Slowaak fungeert als aanjager en aanvaller in Arnhemse dienst. Alleen het doelpunt ontbreekt nog.