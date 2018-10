VVV mag met tien man blij zijn met een punt in Emmen

Juist Stef Gronsveld die op het punt stond om vervangen te worden, zorgde voor de gelijkmaker in Emmen. De rechtsback maakte zijn basisdebuut door de schorsing van eerste keus Gersom Klok en draaide in de tweede heft knap weg bij VVV-verdediger Promes alsof hij een lenige aanvaller was. Gronsveld verschalkte de dit seizoen bijna onklopbare VVV-doelman Lars Unnerstall die volgend seizoen bij PSV speelt.

Het doelpunt was een logisch gevolg van een in de tweede helft bijna eindeloos aanvallend FC Emmen dat wilde profiteren van de man meersituatie waarmee het bijna de hele wedstrijd voetbalde.

Vroeg in de eerste helft al, was VVV-verdediger Roel Janssen namelijk uit het veld gestuurd na een onbesuisde actie tegen Alexander Bannink en de daaropvolgende inmenging van de VAR. Dat kwam Emmen goed uit want het stond op dat moment met 1-0 achter. VVV, toch al het langste team uit de eredivisie was op voorsprong gekomen door de 1 meter 93 lange Togolese spits Peniel Mlapa. Via een kopbal na een voorzet van Ralf Seuntjens die over de hele Emmen-defensie heen zeilde.