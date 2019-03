VVV niet akkoord met schorsing Rutten, Meissner twee duels eruit

De rechtsback werd van het veld gestuurd voor een trap op de enkel van Tim Handwerker. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük trok eerst geel, maar op advies van de VAR zette hij dat om in rood. ,,Na overleg heeft de club besloten de schorsing aan te vechten”, meldt VVV. De tuchtzaak van de KNVB dient donderdag.

Meissner

Willem II kan de komende twee wedstrijden niet beschikken over Thomas Meissner. De verdediger is voor twee duels geschorst wegens de rode kaart die hij het afgelopen weekeinde kreeg in het verloren duel met Heerenveen.