VVV snakt naar het interlandweekeinde

Door Dennis van Bergen

Gelegenheid voor de Limburgers om even uit de puffen na de eerste wedstrijden op het hoogste niveau. ,,Daar zijn we aan toe”, onderkent de Haagse coach. ,,Al neemt dat niet weg dat we er klaar voor zijn om er morgen een goede wedstrijd van te maken.”

Behalve Tristan Dekker (blinde darm) en Johnatan Opoku (kuit), kan Steijn namelijk putten uit zijn volledige selectie. Ook Jens Janse, de afgelopen donderdag vastgelegde verdediger, is inzetbaar voor de Limburgers. De vroegere speler van onder meer Willem II en NAC zal echter beginnen op de reservebank.

,,Met Jens erbij hebben we net even wat meer mogelijkheden, juist omdat we merken dat het achterin een beetje broos is”, legt Steijn uit. ,,Iedereen is fit bij ons, maar een aantal jongens kampt wel met kleine pijntjes. Dat is allemaal heel verklaarbaar. Desondanks vonden we het wel belangrijk dat we er wat bij zouden halen. Als we Jens er nu niet bij hadden gehaald, zouden we daar achteraf misschien spijt van hebben gekregen. Jens is niet alleen een goede verdediger, maar ook een jongen met de nodige ervaring. Kunnen we goed gebruiken.”

Gelijkwaardig

Steijn typeert het duel met Excelsior als een ontmoeting tussen twee min of meer gelijkwaardige ploegen. ,,Excelsior is voetballend wat sterker, wij op fysiek gebied. Het kan weleens een leuke wedstrijd worden. Want ik moet je eerlijk zeggen dat ik veel bewondering heb voor Excelsior. Je ziet daar duidelijk de hand van Mitchell van der Gaag, de trainer. Zie zo’n overwinning van Excelsior tegen AZ; heel knap. En ook nog eens met fris voetbal. Maar wij laten voorlopig ook zien dat we het tegen elke club lastig kunnen maken. Het zou mooi zijn als we dit eerste competitieblok goed af kunnen sluiten. Daar gaan we voor.''