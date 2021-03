VVV’s droomkandidaat Luhukay is blij weer ‘thoes’ te zijn en aast op handhaving

Jos Luhukay (57), vanmorgen officieel gepresenteerd als nieuwe VVV-trainer, kijkt uit naar zijn periode in De Koel. De opvolger van de ontslagen Hans de Koning denkt dat handhaving mogelijk moet zijn met de afgegleden Limburgse club. ,,We hebben het vertrouwen dat ons dat gaat lukken.”

Door Dennis van Bergen



Het filmpje voorafgaand aan de persconferentie vertelde het hele verhaal, vanmorgen vroeg in De Koel. De nieuwe VVV-trainer Jos Luhukay én Venlonaar werd daarin omarmd als de man die weer ‘thoes’ komt. Zelf, zo bekende de coach later, is hij al net zo blij om bij de club van zijn stad aan de slag te gaan. ,,We gaan er met elkaar de schouders onder zetten”, stelt Luhukay. ,,Het zal een moeilijke klus worden om in de eredivisie te blijven, maar we hebben het vertrouwen dat ons dit gaat lukken.”

Lukukay is de opvolger van Hans de Koning, die dinsdagmorgen werd ontslagen als hoofdtrainer in De Koel. Onder zijn leiding leed VVV zeven nederlagen op rij, waardoor de Limburgse club inmiddels in de gevarenzone terecht is gekomen. De voorsprong op nummer zestien Willem II is slechts nog een punt.

Algemeen directeur Marco Bogers betitelt Luhukay als zijn 'droomkandidaat'. ,,In de fase waarin VVV nu zit, hebben we behoefte aan duidelijkheid. Ik zeg niet dat dit er niet was, maar met Jos hebben we iemand die heeft bewezen een situatie te laten kantelen. Met zijn ervaring is hij de juiste man op de juiste plek."

Luhukay typeert zichzelf als ‘een liefhebber’, die ‘het publiek graag wil vermaken’. Hij zegt zich niet te herkennen in het beeld dat hij dominant zou zijn. ,,Ik vind mezelf niet zo belangrijk. Het gaat om de spelers. ‘Dominant’, ‘Kleine generaal’; er zijn in Duitsland wel meer typeringen op me geplakt. Voor mij staat vast dat we het met elkaar moeten gaan doen. Duidelijkheid en een visie, daar gaat het om. In Duitsland heb ik laten zien dat je daarmee tot succes kan komen.”

Jos Luhukay.

Luhukay debuteerde 1979, op 17-jarige leeftijd als voetballer bij VVV. Als trainer was de Venlonaar later vooral in Duitsland werkzaam. Hij was onder meer actief bij FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Augsburg, Hertha BSC, VfB Stuttgart en het meest recentelijk bij St. Pauli.



Komende zondag begint hij officieel aan zijn eerste trainersklus in Nederland. In de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle zit Luhukay voor het eerst op de VVV-bank. ,,We hebben nog acht wedstrijden te gaan. Daarin is nog van alles mogelijk. Ik ben blij om bij deze mooie club aan de slag te gaan.”