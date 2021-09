Waanzinnige cijfers Memphis: hattrickheld in uniek rijtje én op gelijke hoogte met Cruijff

Met een doelpunt en een assist is Memphis Depay opnieuw van onschatbare waarde aan de kant van het Nederlands elftal. De 27-jarige aanvaller tekende tegen Turkije in zijn 71ste interland voor treffer nummer 31, 32 én 33: een loepzuivere hattrick.

Daarmee staat hij nu officieel in de top tien van het all-time topscorersklassement. Memphis, die scoorde na een fraaie combinatie met Davy Klaassen en met een panenka ook vanaf elf meter scoorde, passeerde recordinternational Wesley Sneijder. Koploper van het klassement is Robin van Persie, die in 102 interlands goed was voor vijftig treffers. Dankzij een rake kopbal na rust kwam Memphis op gelijke hoogte met legendes Johan Cruijff en Abe Lenstra.

All-time topscorers Oranje

1. Robin van Persie - 50

2. Klaas-Jan Huntelaar - 42

3. Patrick Kluivert - 40

4. Arjen Robben - 37

5. Dennis Bergkamp - 37

6. Ruud van Nistelrooij - 35

7. Faas Wilkes - 35

8. Johan Cruijff - 33

9. Abe Lenstra - 33

10. Memphis Depay - 33

Memphis is de man in vorm bij Oranje. De 27-jarige aanvaller uit Moordrecht scoorde veertien keer in de laatste veertien interlands en gaf ook nog eens zes assists. Ook als we het over een langere periode bekijken, overlegt de aanvaller waanzinnige cijfers. In 45 interlands maakte hij 30 goals en bereidde hij 21 treffers voor.

Met zijn hattrick kwam de spits in een illuster rijtje. Hij is nu namelijk de zesde speler ooit die tekende voor een hattrick in de WK-kwalificatiecyclus. De laatste die dat voor elkaar kreeg, was Robin van Persie. De voormalig topaanvaller was in oktober 2013 tegen Hongarije goed voor drie goals. Oranje won dat duel met liefst 8-1. Memphis werd bovendien de 35ste speler met een hattrick namens het Nederlands elftal.

