Waar en wanneer begint het nieuwe seizoen voor onze internationals?

Jasper Cillessen staat nog drie jaar onder contract bij Valencia, maar het is nog onduidelijk of de nieuwe trainer Javi Gracia de vaste doelman in hem ziet. Bij Valencia is deze zomer een grote schoonmaak gaande om de club niet in grotere financiële problemen te brengen, want de club moet ook Nou Mestalla binnen drie jaar afmaken en weg uit Mestalla. Valencia begint het nieuwe seizoen in La Liga zondag (21.00 uur) met de stadsderby tegen Levante, helaas nog altijd zonder publiek.

Marco Bizot en Owen Wijndal hadden zaterdag (om 16.30 uur) met AZ eigenlijk het nieuwe seizoen in de eredivisie moeten aftrappen met de uitwedstrijd bij FC Utrecht, maar die wedstrijd is op verzoek van AZ verzet. De ploeg van Arne Slot gaat dinsdag namelijk op bezoek bij Dinamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League.

Tim Krul werd vorig seizoen verkozen tot speler van het jaar bij Norwich City, maar al zijn reddingen konden niet voorkomen dat The Canaries na een goede start alsnog vrij kansloos degradeerden uit de Premier League. Krul mag zijn kunsten nu weer gaan vertonen in het Championship, te beginnen zaterdag (16.00 uur) in de uitwedstrijd bij Huddersfield Town.

Volledig scherm Marten de Roon en Hans Hateboer in actie tegen Italië. © BSR Agency Hans Hateboer en Marten de Roon hebben nog even de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen met Atalanta. De club uit Bergamo komt vanwege de kwartfinale in de Champions League tegen PSG in het eerste weekend van de Serie A (over anderhalve week) nog niet in actie. Voor Atalanta begint de Serie A op zaterdag 26 september met de uitwedstrijd bij Torino. En of Hateboer blijft? Dat is nog sterk de vraag. Vandaag nam Atalanta nog de Italiaanse rechtsback Cristiano Piccini voor 6 miljoen euro over van Valencia.

Denzel Dumfries is sinds deze week een trotse vader en is klaar voor een nieuw seizoen met PSV, dat weer wil gaan meedoen om de titel. PSV begint het seizoen zondag (16.45 uur) met de uitwedstrijd bij FC Groningen, waar Arjen Robben zijn officiële rentree gaat maken op de Nederlandse velden. Robben zal waarschijnlijk vanaf rechts spelen, waarbij hij dan de Duitse linksback Philipp Max tegenover zich zal hebben.

Kenny Tete begon anderhalve week geleden met Olympique Lyon al aan de Franse competitie (met een 4-1 zege), maar Mino Raiola lijkt de 24-jarige rechtsback uit Amsterdam nu naar Fulham te gaan brengen. De club uit Londen keerde via de play-offs na een jaar weer terug naar de Premier League, waarin het zaterdag (13.30 uur) op Craven Cottage begint tegen stadgenoot Arsenal. Tete zal wellicht een week later uit bij Leeds United zijn debuut kunnen maken in de Premier League, als de deal snel rondkomt.

Joël Veltman kan maandagavond zijn debuut gaan maken in de Premier League. Brighton & Hove Albion speelt dan de thuiswedstrijd tegen Chelsea, dat zich met Thiago Silva, Hakim Ziyech, Timo Werner en Kai Havertz uitstekend versterkt heeft deze zomer. Kunnen Veltman en zijn nieuwe teamgenoot Davy Pröpper (deze keer niet bij Oranje) voor een stunt zorgen tegen het team van Frank Lampard?

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum beginnen hun weg naar titelprolongatie in de Premier League zaterdagavond (18.30 uur) op Anfield, waar Championship-kampioen Leeds United op bezoek komt na een afwezigheid van zestien jaar op het hoogste niveau in Engeland. Bij Leeds lijkt Pascal Struijk te gaan spelen. Wijnaldum is op weg naar FC Barcelona met nog maar een jaar contract bij Liverpool, maar zijn transfer naar Spanje lijkt nog wel even te kunnen gaan duren.

Volledig scherm Virgil van Dijk tussen de Liverpool-legendes Steven Gerrard, Jamie Carragher, Robbie Fowler en Kenny Dalglish. © BSR Agency

Nathan Aké wil met zijn nieuwe club Manchester City voor de titel gaan en Liverpool weer van de troon stoten. De ploeg van Pep Guardiola komt vanwege de halve finale in de Champions League komend weekend nog niet in actie in de Premier League. Voor City begint het seizoen op maandag 21 september met de uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers. Kan Aké zich als linksback al gaan voorbereiden op sprintduels met Wolves-rechtsbuiten Adama Traoré? Of krijgt hij de kans in het centrum?

Donny van de Beek vertrok gisteren naar Manchester, maar hij moet ook nog even wachten op zijn debuut voor United. Het team van Ole Gunnar Solskjaer kwam ook tot de halve finale (maar dan in de Europa League) en is dit weekend nog vrij. Op zaterdag 19 september (18.30 uur) komt Crystal Palace op bezoek op Old Trafford.

Leroy Fer wil met Feyenoord doorgaan waar het onder Dick Advocaat vorig seizoen goed mee bezig was: veel winnen. Feyenoord begint zaterdagavond (20.00 uur) aan de eredivisie met de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar sinds deze zomer geen kunstgras meer ligt.

Kevin Strootman begon op 30 augustus al aan de Franse competitie met Olympique Marseille, dat met 2-3 won bij Stade Brest. Komende zondag krijgt Marseille in het Stade Vélodrome, waar fans welkom zijn, bezoek van de grote rivaal Paris Saint-Germain. Bij de titelverdediger ontbreken waarschijnlijk liefst zeven sterspelers nadat ze het coronavirus opliepen op vakantie op Ibiza: Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Keylor Navas, Marquinhos, Ángel Di María en Leandro Paredes. De ultieme kans voor Marseille om PSG te verslaan.

Frenkie de Jong begint met FC Barcelona pas op 27 september aan de competitie, met de thuiswedstrijd tegen Villarreal. Voor die tijd speelt de ploeg van Ronald Koeman nog wel twee oefenduels tegen Catalaanse clubs: zaterdag tegen Gimnàstic de Tarragona en volgende week woensdag tegen Girona.

Mohammed Ihattaren zat voor het eerst bij de selectie van Oranje, maar interim-bondscoach Dwight Lodeweges liet het achttienjarige talent uit Utrecht nog niet debuteren. Gaat de deur richting Marokko daarmee weer op een kier? Ihattaren zal zondag tegen FC Groningen gebrand zijn om iets te laten zien.

Steven Bergwijn begint zondag (17.30 uur) aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Tottenham Hotspur krijgt dan bezoek van Everton, dat zich deze week versterkte met middenvelders Allan, Abdoulaye Doucouré en James Rodríguez.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Ryan Babel staat nog twee jaar onder contract bij Galatasaray, maar de Turkse topclub lijkt de 33-jarige Amsterdammer nog wel te willen slijten. Galatasaray begint zaterdag (19.00 uur) aan de Turkse Süper Lig, thuis tegen Gaziantep. Galatasaray werd vorig seizoen slechts zesde en speelt daarom voorronde Europa League, komende donderdag thuis tegen Neftçi PFK uit Azerbeidzjan.

Memphis Depay begon op 28 augustus uitstekend aan het nieuwe seizoen met Olympique Lyon, met een hattrick tegen Dijon. Lyon speelt dit seizoen echter geen Europees voetbal en dus hoopt Memphis nog op een transfer (bijvoorbeeld naar FC Barcelona), maar hij gaf maandagavond na de interland tegen Italië aan dat hij niet weet wat er speelt. Wordt ongetwijfeld vervolgd de komende weken, want zijn contract bij Lyon loopt volgend jaar af.

Quincy Promes was deze interlandperiode plots nog maar de enige Oranje-speler namens Ajax. De ploeg van Erik ten Hag begint het nieuwe seizoen zondag (14.30 uur) in Rotterdam met de uitwedstrijd bij Sparta.

Luuk de Jong kan het nog even rustig aan doen met Sevilla, waar de spelers en supporters in de hitte van Andalusië nog even rustig nagenieten van de zesde Europa League-winst in veertien jaar tijd. Als beloning voor die prijs (met de heldenrol voor De Jong) speelt Sevilla op donderdag 24 september om de UEFA Super Cup tegen Bayern München. Drieduizend fans van beide teams zijn welkom in de Puskás Aréna in Boedapest.

Volledig scherm Nemanja Gudelj en Luuk de Jong stralen na het winnen van de Europa League. © EPA

