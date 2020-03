Waar speelt Oranje voor in tweede editie van Nations League?

Het Nederlands elftal werd gisteren in Amsterdam bij de loting van de Nations League gekoppeld aan Italië, Bosnië-Herzegovina en Polen. Wat staat er op het spel in de tweede editie van het landentoernooi?

Net als vorige keer zijn de landen in de Nations League ingedeeld in divisies A, B, C en D. Oranje komt uit op het hoogste niveau. De vier groepswinnaars van divisie A strijden volgend jaar juni in een finaleronde om de eindzege. Op de lagere niveaus gaat het vooral om promotie naar een hogere klasse.

De winnaar van de Nations League kan 7,5 miljoen euro bijschrijven. Het prijzengeld van het toernooi is met 81,5 miljoen euro wat hoger dan tijdens de eerste editie, waarvan de finaleronde afgelopen zomer was. Oranje verloor op 9 juni in Porto de eindstrijd van Portugal (1-0) en sleepte in totaal 4,5 miljoen euro in de wacht.

WK-tickets

Waar bij de allereerste Nations League via play-offs een ticket voor het EK van dit jaar kan worden verdiend, wordt bij de komende editie de weg richting het WK in Qatar van 2022 op een kiertje gezet.

De twee beste landen in de Nations League die zich niet via de reguliere kwalificatie voor het WK of de play-offs weten te plaatsen, krijgen via een omweg de kans om dit alsnog te doen. Samen met de tien nummers twee van de kwalificatiepoules strijden ze om de drie resterende Europese WK-tickets. De tien groepswinnaars in de reguliere kwalificatie plaatsen zich direct voor de eindronde.