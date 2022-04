Waarom Damaris Egurrola Oranje verkoos boven Spanje: ‘Toen Iniesta scoorde, ging ik huilend naar mijn slaapkamer’

Op de KNVB Campus in Zeist verplaatsen spelers en speelsters zich traditiegetrouw per fiets en dat is niet anders voor Damaris Egurrola, kersvers selectielid van de Leeuwinnen. Dat aspect van de Nederlandse (voetbal)cultuur beheerst ze in elk geval al. Vorige week werd de middenvelder van de Franse grootmacht Olympique Lyon voor het eerst opgeroepen voor Oranje, terwijl ze zich gezien haar geboorteland (Verenigde Staten) en haar Spaans-Baskische vader (Spanje) ook had kunnen richten op een interlandcarrière elders.