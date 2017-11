Waarom de bekerwinnaar van 2019 mogelijk voorrondes EL moet spelen

Feyenoord verloor dinsdag bij Manchester City (1-0), de vijfde nederlaag op rij voor de Rotterdammers in de groepsfase van de Champions League. Vitesse pakte gisteren een knap en – voor de coëfficiëntenlijst – belangrijk punt bij Lazio Roma: 1-1. Echter zit na deze Europese week nummer 13 Tsjechië ons land op de hielen. Door zeges van Slavia Praag en Viktoria Plzen pakten de Tsjechen beduidend meer punten voor de lijst.



Bovendien weet Tsjechië dat Viktoria Plzen overwintert in de Europa League. Ook voor Slavia is dat nog mogelijk. Nederland is Europees uitgespeeld: voor het eerst sinds 1998 is er na de winter geen enkele Nederlandse club meer actief in alle Europese competities. Het aantal punten dat Nederlandse clubs verzamelden voor de coëfficiëntenlijst is schrijnend laag.



Op de coëfficiëntenlijst van enkel dit seizoen staat Nederland 33ste. Feyenoord verzamelde alleen de vier bonuspunten die het kreeg voor deelname aan de Champions League. FC Utrecht sprokkelde in de voorrondes drieënhalf punt bij elkaar. Vitesse blijft steken op twee en Ajax verzamelde het laatste punt. Daarmee komt Nederland net boven Liechtenstein uit, maar blijft het onder bijvoorbeeld Litouwen steken.