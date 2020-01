Waarom de eerste wedstrijd van Pardew bij ADO meteen zijn belangrijkste is

NEC wordt winnende goal door de neus geboord

17 januari NIJMEGEN - NEC werd vrijdagavond bestolen tegen MVV. In Maastricht hielden de Limburgers de Nijmeegse eerstedivisionist op 0-0, maar dan alleen omdat een glaszuiver doelpunt van Zian Flemming door Edwin de Graaf werd genegeerd. Flemming schoot vier minuten voor tijd tegen de onderkant van de lat, waarna de bal vanachter de doellijn terug het veld in stuiterde. ‘Geen goal’ gaf de scheidsrechter zwaaiend aan. De beelden bewezen later het ongelijk van De Graaf.