Waarom de eredivisie voor Guus Til na mislukkingen in Rusland en Duitsland moet voelen als het paradijs

Meijer verbolgen over plek van VAR-scherm in De Kuip: ‘Staat tussen de toeschou­wers’

26 september ROTTERDAM - NEC-trainer Rogier Meijer is verbaasd dat het VAR-scherm dicht in de buurt van de Feyenoord-fans staat in De Kuip. Hij had daarom zaterdag al meteen het gevoel dat scheidsrechter Joey Kooij de veelbesproken 4-3 niet zou afkeuren.