Waarom de trainersloopbaan van nieuwe Oranje-assistent Edgar Davids tal van vragen oproept

Eran Zahavi vertrekt bij PSV, Botafogo in de markt voor Israëli­sche spits

PSV had hem al laten weten dat zijn contract niet zou worden verlengd en nu heeft Eran Zahavi ook zelf gezegd dat hij in juni weggaat bij PSV. De spits had woensdagmiddag een interview met Omroep Brabant en bevestigde daarin dat hij na dit seizoen op zoek gaat naar een nieuwe club.

4 mei