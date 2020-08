Waarom elf keer wisselen tijdens een oefenduel? Dat is echt voor niemand leuk

Romeny: ‘Voor mijn gevoel nog helemaal niks laten zien bij NEC’

10:48 NIJMEGEN - Liefst acht keer scoorde NEC in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen, afgelopen zaterdag tegen Galacticos Academy. Ole Romeny maakte er geen van. De 20-jarige spits had er voor even maling aan.