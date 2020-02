Waarom Feyenoord voor de 5 miljoen euro voor Larsson kiest

BLIK OP NEC Rens van Eijden hard voor zichzelf en ploeggeno­ten

9:22 NIJMEGEN - Na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles hebben de spelers van NEC elkaar maandag voor de training in de beslotenheid van de kleedkamer niet gespaard. ,,Wat er gezegd is blijft daar, maar op sommige momenten ging het er hard aan toe’’, verklapt Rens van Eijden in de 22ste aflevering van Blik op NEC. ,,En dat was volkomen terecht.’’