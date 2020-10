Waarom Frank de Boer nu al de kop van Jut is bij Oranje

Door Sjoerd Mossou



,,Misschien niet, nee’’, zei Frank de Boer zondagavond in het Bilino Polje-stadion in Zenica, toen hij de vraag kreeg of het passeren van Steven Berghuis wel een juiste keuze was geweest. ,,Steven heeft zich echt laten zien. Hij bracht meteen schwung in de wedstrijd.’’



Waar zie je dat nog: een trainer die gewoon ruiterlijk toegeeft een ongelukkige inschatting te hebben gemaakt? Die niet bang is te erkennen dat hij ook weleens de verkeerde speler kiest.