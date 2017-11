Waarom Georginio Wijnaldum zijn weg moet vinden bij Oranje

Georginio Wijnaldum fronst even zijn wenkbrauwen. Het gaat over de laatste kwalificatie-interlands van Oranje eerder dit jaar, de periode rond Wit-Rusland-uit en Zweden- thuis, waarin onomkeerbaar duidelijk werd dat we ook ontbreken bij het WK 2018 in Rusland.

Quote Ik niet meer bij Oranje? Zou niet weten waarom niet. Georginio Wijnaldum Door Mikos Gouka



Het chagrijn droop er toen vanaf bij de spelers van Oranje, ook bij Wijnaldum. Zou hij nog wel willen terugkeren bij het Nederlands elftal waar hij zo weinig zijn gebruikelijke, hoge niveau bij werkgever Liverpool in de moordende Premier League haalt?



,,Ik niet meer bij Oranje?’’, reageert Wijnaldum verbaasd. ,,Zou niet weten waarom niet. Ik speel heel graag voor Oranje, ondanks dat we nu twee grote toernooien hebben gemist. Ik had voor de duels met Schotland en Roemenië makkelijk af kunnen zeggen, want de enkel kan best rust gebruiken. Maar ik wil er gewoon bij zijn, ik ben een liefhebber.’’

De Rotterdammer, die zaterdag 27 werd, is op het hoogste niveau actief en heeft op Wesley Sneijder na van dit team de meeste goals gemaakt. Natuurlijk, Jasper Cillessen is contractspeler van FC Barcelona, Daley Blind speelt bij Manchester United, maar ze komen minder vaak in actie. Al staat Wijnaldum vanavond niet in de basis. Schept dat verwachtingen? ,,Nee, het zegt niks’’, zegt Wijnaldum. ,,Arjen Robben is weg en er moeten nieuwe spelers opstaan, dat klopt. En de media duwen spelers naar voren als nieuwe leiders, maar dat is nu eenmaal hun werk.’’

Wijnaldum werd al naar voren geduwd als leider bij Feyenoord en later bij PSV. ,,Maar het moet vanzelf gaan’’, zegt hij. ,,Bij PSV was ik aanvoerder en werden we kampioen. Maar het zat hem in dat seizoen vooral in het feit dat mijn rol werd geaccepteerd door de rest. We corrigeerden elkaar allemaal, er liepen als het ware elf aanvoerders bij PSV rond. Ik was puur mezelf in Eindhoven, speelde geen rol. En ik stond zeker niet boven de groep.’’

Nieuwe kapitein

Maar stel, de nieuwe bondscoach duwt straks de steunpilaar van Liverpool naar voren als nieuwe kapitein op het schip van Oranje, wat doet Wijnaldum dan? ,,Als hij naar mij wijst, zou ik zeggen dat we allemaal ons zegje moeten doen. Als spelers iets vinden, moeten ze het zeggen en kunnen we erover discussiëren. Ja, zoals bij PSV. Daar had ik veel aan Stijn Schaars, die al aanvoerder was geweest. Hij nam me vaak apart en liet me nadenken over dingen. Daar werd ik beter van en de ploeg uiteindelijk ook.’’

Quote Ja, er is een verschil tussen de Wijnaldum van Oranje en Liverpool. Georginio Wijnaldum

Vragen of hij zich net zo gewaardeerd voelt bij Oranje als bij Liverpool, kapte hij voor het duel met Zweden nog resoluut af. ,,Dat was puur omdat er werd geschreven dat ik niet kon opschieten met Guus Hiddink. Dat was nergens op gebaseerd. Ik heb een uitstekend contact met hem, nog steeds.

,,Ja, er is een verschil tussen de Wijnaldum van Oranje en Liverpool. Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat het aan Oranje ligt. Natuurlijk, bij Liverpool trainen we dagelijks samen, zijn we op elkaar ingespeeld. Dat is bij een nationale ploeg, waar veel wisselingen zijn, anders. Maar dat is geen excuus. Ik moet mijn weg vinden om hier dezelfde prestaties te laten zien als bij Liverpool. Dat is een uitdaging.’’