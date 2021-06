Waarom geschrokken Feyenoord geen kant meer op kan na telefoontje van Ajax over Berghuis

Seizoen 2021/2022 Eerste trainingen en trainings­kam­pen: bekijk hier wanneer jouw favoriete club weer begint

22 juni Terwijl het EK nog in volle gang is, bereiden de eredivisieclubs zich langzaam maar zeker voor op het nieuwe seizoen. Feyenoord, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, Sparta Rotterdam, RKC en Vitesse zijn al begonnen terwijl de spelers van Fortuna Sittard pas op 1 juli worden verwacht op het trainingsveld. Bekijk hieronder wanneer de eredivisieclubs starten met trainen én wanneer de clubs op trainingskamp gaan.