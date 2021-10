Waarom het chagrijn in de Kuip na remise tegen RKC niet zorgwekkend is

Door Mikos Gouka



Een vergelijking over een nieuw onderkomen is gevoelige materie in Rotterdam-Zuid. Maar toch maar een keertje als metafoor: dit Feyenoord leek op een groot gezin dat afgelopen zomer een gloednieuw huis had gekocht. Aanvankelijk was alles nieuw en prachtig en duidelijk beter dan voorheen. Maar nu de Rotterdammers een tijdje in de nieuwe woning zitten, zien ze toch meer en meer dat het uitzicht minder ver is dan gedacht en dat de zon sneller uit de tuin verdwijnt door al de aangrenzende bomen. Een verlangen naar het oude huis? Dat is er zeker niet bij spelers, directie en achterban. Maar dat er nog verbouwingen nodig zijn om het echt de ideale plek te laten worden? Zonder enige twijfel.