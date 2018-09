Waarom Oranje niet aan volleybalaanpak bij het selecteren ontkomt

Door Maarten Wijffels



Ronald Koeman legde deze week uit waarom Steven Bergwijn bij Jong Oranje zat en niet bij het 'grote' Oranje.



De bondscoach wees op de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd van het beloftenteam tegen Engeland. ,,Hadden wij zelf kwalificatie moeten spelen, dan was het anders. Dan had ik Bergwijn nu wél bij Oranje gehaald.''



In de kern bedoelde Koeman het positief: hij gaf Bergwijn een compliment voor zijn ontwikkeling, vertrouwde juist hém een sleutelrol toe bij een sleutelduel van de junioren. Meer dan bijvoorbeeld generatiegenoot en collega-aanvaller Justin Kluivert.



Maar de speler kreeg een ander gevoel. Bergwijn had net met PSV de Champions League bereikt. In het beslissende duel met BATE Borisov had-ie ook nog gescoord. Binnenkort is in die CL de kraker FC Barcelona - PSV. In plaats van dat zijn goede ontwikkeling nu werd beloond met een plek bij Oranje, komt het op Bergwijn over alsof hij pas op de plaats moet maken.