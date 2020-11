Waarom Phillip Cocu zichzelf na echec in Engeland in de wachtkamer zet

Ook zijn tweede buitenlandse klus als trainer kwam afgelopen weekend tot een vroegtijdig einde. Phillip Cocu (50) vertrok zaterdag in goed overleg bij Derby County, met in zijn kielzog de door hem meegenomen assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers. De positie van Cocu was onhoudbaar geworden nadat Derby na elf duels op de laatste plek van ‘The Championship’ terecht was gekomen. De beruchte ‘jungle’ op het tweede niveau in Engeland, waarin 24 ploegen in een slopende competitie allemaal van elkaar kunnen winnen, eiste weer eens een sportief slachtoffer.