Waarom PSV ruim vijf miljoen aan NOW-subsidie kreeg en Ajax het bedrag heeft terugbetaald

Samenvatting Fris, dapper en kwetsbaar Oranje loopt ondanks zege Final Four mis

8:21 Met een verdiende 2-1 overwinning sloot Oranje het interlandjaar 2020 vrolijk af in Chorzow. In een vermakelijk duel was er niettemin genoeg reden tot zorg: defensief oogt het Nederlands elftal naïef en kwetsbaar.