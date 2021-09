Waarom Steven Berghuis in het veld constant bezig is met foto's nemen

1.

Het was weer erg lastig kiezen dinsdagavond. Wat is nou het mooiste aan het spel van Steven Berghuis in zijn nieuwe rol bij Ajax? Tegen Besiktas had hij die balaanname op weg naar zijn 1-0: klaarleggen met rechts, direct afmaken met links. Het ging in één vloeiende beweging, die zoals zo vaak bewees: de aanname is al 90 procent van de goal.