Waarom Toon Gerbrands nu al plaatsmaakt voor Marcel Brands, onder wie een nieuw PSV wordt opgebouwd

Met Brands als nieuwe algemeen directeur gaat PSV in juni een volgende fase in en wordt gebouwd aan een nieuw fundament, waarbij binnenkort een nieuwe trainer wordt aangesteld. De 59-jarige oud-prof maakte tussen 2010 en 2018 indruk bij PSV, in zijn rol als technisch directeur. Hij had een behoorlijke aanloopperiode nodig, maar reeg mede dankzij een goede samenwerking met zijn scoutingsteam een paar jaar de successen aaneen. Met bijvoorbeeld de komst van Andrés Guardado, Luuk de Jong en Marco van Ginkel boekte Brands successen op de transfermarkt. Missers waren er ook, met bijvoorbeeld Adam Maher en Maxi Romero. Het belangrijkste voor PSV: 2015, 2016 en 2018 werden titeljaren voor de Eindhovense club.