Waarom ‘Vollgas-Fussball’ bij PSV nog niet werkt

Kansenverhouding

Roger Schmidt maakte deze transferperiode indruk op iedereen binnen PSV. Mario Götze overtuigen in een gesprek, net als eerder Philipp Max, Yvon Mvogo en Eran Zahavi. Maar nu komt het erop aan óp het veld. Want het Vollgas-Fussball van Schmidt, dat is bij PSV nog niet uit de verf gekomen. Het bleek afgelopen weekeinde nog tegen Fortuna Sittard. De Limburgers kwamen in Eindhoven tot 15 doelpogingen. Liefst zes meer dan PSV. Een week eerder was de kansenverhouding ook al in het voordeel van de ‘kleine’ club. De score bij Heracles tegen PSV was toen 11 om 9. Het past totaal niet bij het beeld dat Nederland heeft. Kijk nog eens beelden terug van wedstrijden van Bayer Leverkusen onder Schmidt. Of van Red Bull Salzburg in de Europa League tegen Ajax. In Amsterdam schoot Siem de Jong zes jaar geleden bij een 0-3 achterstand op doel. Dat was toen, in de 92ste minuut, pas de eerste doelpoging van Ajax.