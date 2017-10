Waarom winst van Schotland ongunstig én gunstig is

De tussenstanden in groep F zagen er vanavond lang naar uit dat Oranje het allemaal weer in eigen hand zou hebben. Als Schotland - Slowakije in 0-0 was geëindigd zou de nummer twee van groep F maximaal op evenveel punten als Nederland - na zeges op Wit-Rusland en Zweden - kunnen uitkomen. In dat geval zou het doelsaldo doorslaggevend zijn. Aangezien Oranje de laatste wedstrijd tegen directe concurrent Zweden twee dagen na de laatste duels van groep F speelt, betekent dit dat Nederland het in eigen hand had gehad.



De treffer van de Schotse invaller Chris Martin in de 89ste minuut gooide vanavond echter roet in het eten. Als Schotland zondag wint in Slovenië kan Oranje nooit meer boven dit land eindigen als het gaat om de beste nummers twee. Dan moet er gehoopt worden dat er in een andere poule een slechtere nummer twee gaat zijn.