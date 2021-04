Wanhoop bij VVV-captain Post: ‘Je kunt Mourinho voor de groep zetten, maar dat is het niet’

,,Ja, wéér een teleurstelling", zo stamelde Post na afloop van het duel met Sparta voor de camera van ESPN. ,,Dit is een heel jaar van teleurstellingen. Het is heel zwaar. Mentaal zit je er gewoon helemaal doorheen. Niets lukt, alles valt verkeerd en het ligt ook gewoon aan onszelf. De mentaliteit is niet goed", zo zei de aanvoerder van VVV-Venlo.

In maart nam Jos Luhukay het stokje in Venlo over van Hans de Koning, maar sindsdien werd vier keer verloren van PEC Zwolle, FC Groningen, PSV en nu dus Sparta Rotterdam. ,,Je kunt José Mourinho wel voor de groep zetten, maar dat is het niet. Het zit in de koppies, ook bij mijzelf. De pijp is leeg en we zijn mentaal niet goed. We zijn zó toe aan een resultaat. Op deze manier ga je het nooit halen en als dat besef er niet komt, gaat het seizoen als een nachtkaars uit", aldus Post.

Wat er moet gebeuren? ,,We hebben al gesprekken gehad. Er zijn harde woorden gevallen, er is positief gesproken, maar het moet uit onszelf komen. Het zit niet goed in de groep. Qua beleving, qua besef wat er op het spel staat. En ik merk het ook aan mezelf. Ik breng niet wat ik altijd breng. Dat vreet mentaal aan je. We hebben nu nog maar vier wedstrijden en we moeten er alles aan doen om erin te blijven. Dat wordt een hele opgave.”

VVV-Venlo staat zestiende met 22 punten. Alleen ADO Den Haag en FC Emmen staan met respectievelijk 16 en 21 punten nog onder de Limburgers. RKC Waalwijk (26 punten) en Willem II (25 punten) staan vlak boven VVV-Venlo. De onderste twee ploegen degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie, de nummer zestien speelt play-offs.