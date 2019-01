Was jij erbij, bij die 6-2?

Door Sjoerd Mossou



Al die rollende vuistjes in het publiek, van wild juichende mensen in de stromende regen. Het almaar golvende kabaal in de Kuip, negentig minuten lang op het meeslepende ritme van de wedstrijd. Al die emoties. Vertwijfeling. Stilte. Hoop. Opluchting. Extase. Ongeloof.



Je had er bij moeten zijn, bij deze historische Klassieker, en niet eens per se als doorgewinterde Feyenoord-supporter. Dit is zo’n wedstrijd met eeuwigheidswaarde in meer dan één opzicht, domweg omdat je soms niet kunt geloven wat je ziet, in dit schouwspel van pure adrenaline en heerlijk hogesnelheidsvoetbal.