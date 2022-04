Waslijst aan blessures bij PSV voor duel met Cambuur

PSV speelt om negen uur in de avond tegen de ploeg uit Leeuwarden. Schmidt mist opnieuw een groot aantal spelers en heeft daardoor een aantal Jong PSV'ers bij de ploeg gehaald. Johan Bakayoko en Jenson Seelt gaan sowieso mee naar Friesland. Daarnaast wil Schmidt nog een Jong PSV'er meenemen, omdat Fredrik Oppegard ziek is.



Qua blessures blijft het tobben bij PSV. Eerder deze week werd al bekend dat Yorbe Vertessen mogelijk de rest van zijn seizoen in rook op ziet gaan. Hij heeft een liesblessure en is er heel misschien de laatste wedstrijd nog bij. Noni Madueke mist de wedstrijd tegen Cambuur, maar is er volgende week tegen Willem II wel weer bij is de verwachting. Hij trainde vrijdag weer met de groep.



Bij PSV zijn Ryan Thomas en Phillipp Mwene er ook nog uit. Thomas lijkt niet meer in actie te komen in dit seizoen, Mwene misschien nog in de laatste wedstrijd. Olivier Boscagli is de rest van dit kalenderjaar uitgeschakeld. Armando Obispo is er voorlopig ook uit, omdat zijn blessure tegen blijkt te vallen. Hij heeft last van een patellapees en staat daardoor waarschijnlijk twee maanden aan de kant.