Wat Ajax dit seizoen in de Champions League doet kán helemaal niet

Het is niet moeilijk om te hopen als je vijftien bent. Alles kan: het gat in de ozonlaag dichten, je tentamen Duits halen zonder de naamvallen uit je hoofd te leren, een Nederlandse voetbalclub de Champions League zien winnen.



Het was in Rome. Ik was samen met een paar vrienden ontsnapt aan het schoolreisje en zat op de tribune achter het doel. Ik wist zeker dat Ajax van Juventus zou winnen. En mochten ze de Champions League onverhoopt niet winnen, dan vast wel weer het jaar erop. Of anders het jaar daarop.



Ajax won niet.