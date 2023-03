Wat moet Fortuna met Julio Velázquez? ‘Een hooligan als trainer is een verkeerd signaal’

Jong Ajax laat weinig heel van NAC Breda, PEC Zwolle zet nieuwe stap richting kampioen­schap

In de Keuken Kampioen Divisie is NAC Breda tegen een bijzonder pijnlijke nederlaag aangelopen. Jong Ajax, dat met verschillende eerste elftal spelers op bezoek kwam, was veel te sterk voor de Bredanaren. De jongelingen van Amsterdam scoorden vijf keer in vijftig minuten en deed het daarna rustig aan.