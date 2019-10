Wat staat de Oranje-internationals dit weekend te wachten?

Premier League

Met twee goals tegen Wit-Rusland was Georginio Wijnaldum de grote man bij het Nederlands Elftal. Zondag neemt de middenvelder het samen met Virgil van Dijk met Liverpool op tegen Manchester United. Op Old Trafford hoopt Liverpool ook het negende competitieduel in winst om te zetten.



Ook Patrick van Aanholt mag zich opmaken voor een prachtige potje. Op zaterdagavond neemt hij het met Crystal Palace in eigen huis op tegen Manchester City. Eerder op de dag is het al de beurt aan Nathan Aké, die met Bournemouth in eigen huis Norwich City - van oud-international Tim Krul - treft.

Volledig scherm Nathan Aké in het shirt van Bournemouth. © REUTERS

Primera Division

Volledig scherm Maakt Luuk de Jong dit weekend eindelijk zijn eerste doelpunt voor Sevilla? © Getty Images Weinig rust voor Frenkie de Jong, want op de vroege zaterdagmiddag (13.00 uur) wacht al een uitwedstrijd in Baskenland. Eibar is in Estadio Ipurua de tegenstander van Barcelona, dat een achterstand van twee punten heeft op Real Madrid.



Drie uur later komt ook Jasper Cillessen in actie. Met zijn club Valencia gaat de 31-jarige doelman op bezoek bij Atlético Madrid. Bij Oranje lukte het hem niet de ‘nul’ te houden, maar zaterdag krijgt de doelman in het Wanda Metropolitano een nieuwe kans.



Het slotstuk van het Spaanse voetbalweekend is Sevilla-Levante. Luuk de Jong, het goudhaantje van Oranje tegen Noord-Ierland, hoopt zondagavond eindelijk zijn eerste doelpunt in Spaanse dienst te maken.

Serie A

Marten de Roon reist dit weekend met de verrassende nummer drie Atalanta af naar Rome. In de Italiaanse hoofdstad is Lazio de tegenstander. Later op de dag komt ook Matthijs de Ligt in actie, als hij het met Juventus in Turijn opneemt tegen het Nederlands getinte Bologna. Stefano Denswil, Mitchel Dijks en Jerdy Schouten zullen azen op een stunt tegen de koploper.



Inter verspeelde vorige week de koppositie door in eigen huis te verliezen van Matthijs de Ligt en consorten (1-2). Op bezoek bij Sassuolo krijgt Stefan de Vrij met zijn ploeg zondagmiddag een kans op revanche.

Volledig scherm Stefan de Vrij wil een schot van Cristiano Ronaldo blokken in de topper tegen Juventus (1-2). © BSR Agency

Ligue 1

Met Rudi Garcia krijgt Memphis Depay bij Lyon een nieuwe trainer, nadat een slechte seizoenstart Sylvinho zijn baan kostte. De eerste ploeg waarmee Garcia moet afrekenen is Dijon, op zaterdagmiddag in eigen huis. Of Memphis erbij is, dat is de vraag. De aanvaller liet het duel van Oranje tegen Wit-Rusland al schieten met een blessure.



Iemand die Memphis wel wat kan vertellen over de nieuwe Lyon-trainer is Kevin Strootman, die Garcia als trainer had bij zowel AS Roma als Olympique Marseille. Zelf komt Strootman overigens ook in actie in een thuisduel met Strasbourg.

Eredivisie

Op de vroege zaterdagavond reizen Daley Blind, Joël Veltman, Donny van de Beek en Quincy Promes met Ajax naar Waalwijk voor een uitduel met hekkensluiter RKC. Ook PSV speelt een uitduel, al is dat op papier een lastigere klus. Bij FC Utrecht is het voor Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en eredivisietopscorer Donyell Malen zaak om met PSV in het spoor te blijven van Ajax.



Met een overwinning op Heerenveen blijft Marco Bizot met AZ in het spoor van Ajax en PSV. Voor Feyenoord is dat op dit moment slechts een utopie. Kenneth Vermeer en Steven Berghuis moeten eerst maar eens zien te winnen van Heracles, op zondagmiddag in de Kuip.

Volledig scherm Donny van de Beek van Ajax (links) en Donyell Malen van PSV (midden) zijn met hun clubs in de eredivisie elkaars concurrenten. © BSR Agency

Süper Lig