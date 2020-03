Wat zijn de eerlijkste scenario's om de eredivisie af te sluiten?

Hoe het verder moet dit seizoen? Simpel. Niet krampachtig kijken of en vooral wanneer we nog kunnen voetballen, maar er meteen een dikke punt achter zetten. Dit seizoen is door alle medische ellende simpelweg voorbij, er zijn veel belangrijkere zaken is de laatste maanden wel gebleken. Bij de bestrijding van het virus past helemaal geen discussie over wel of geen hervatting van de eredivisie. Spelers die nu thuis zitten te wachten in plaats van bij hun familie in Peru, Argentinië, Brazilië, Engeland of waar dan ook, verdienen duidelijkheid.



Dat er geen supporters meer in de stadions zitten, de komende maanden, lijkt sowieso een uitgemaakte zaak. Ook voor lege stadions spelen, is tegen alle richtlijnen. Anderhalve meter is anderhalve meter. De overheid heeft al moeite genoeg om iedereen duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is, toch doorvoetballen zou een vreemd signaal zijn.