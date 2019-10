Waterreus: In vergelijking met Onana is Cillessen een lulletje rozenwater

Ajax is de normHet zijn onverwacht luxe tijden voor het Nederlandse voetbal. Dankzij de Europese successen van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ tellen ‘we’ opeens weer mee. Zijn het incidenten of is er structureel iets veranderd?

Ronald Waterreus draait er niet omheen. De voetbalanalist van Ziggo en columnist van De Limburger smult bij de gedachte aan afgelopen dagen. ,,Als je Ajax ziet voetballen, dan loopt het water je echt uit de mond”, stelt hij. ,,Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Donny van de Beek; grandioos. En dan vergeet ik nog André Onana. Als je hem toch ziet keepen, zeg. In vergelijking met Onana is Jasper Cillessen - met alle respect - gewoon een lulletje rozenwater. Ze belichamen ‘ons’ voetbalsucces. Ajax is de norm geworden. En daar trekken de andere Nederlandse clubs zich aan op.”



Al signaleert Waterreus wel dat elke club hier op zijn eigen manier vorm aan geeft. ,,PSV had in Rosenborg natuurlijk een tegenstander van niks, maar als je ziet hoe gevaarlijk ze zijn wanneer jongens als Malen, Ihattaren, Gakpo of Bergwijn de bal hebben. Dat aanvallend vermogen is een uniek wapen. AZ heeft in Stengs, Boadu en Koopmeiners in verschillende linies potentiële toppers in huis. En Feyenoord fascineert me op een heel andere manier. Als je heel eerlijk bent had Porto net zo goed kunnen winnen gisteren. De reden waarom dit níet gebeurde zat ‘m in twee dingen: de nooit aflatende strijdvaardigheid die van Feyenoord weer Feyenoord maakte. En twee: die fenomenale Kuip. De magie van dat stadion vind je nergens anders in Nederland, misschien wel nergens anders in Europa. We hebben, kortom, clubs die zich elk op hun manier positief onderscheiden.”

Quote De magie van dat stadion vind je nergens anders in Nederland, misschien wel nergens anders in Europa. Ronald Waterreus over de Kuip.

Rinus Israël, voormalig speler van onder meer Feyenoord en het Nederlands Elftal, plaatst wel een nuance bij de huidige successen. ,,Kijk, met het Nederlands Elftal zit het voor de komende jaren wel snor. We hebben eenvoudigweg topkwaliteit. Ik maak me meer zorgen over Ajax en PSV. Die clubs hebben zóveel spelers die zich in de kijker spelen bij de wereldtop, dat ik me niet kan voorstellen dat die jongens na dit seizoen nog in Nederland spelen. En als de bepalende vertrekken zijn ze in Amsterdam en Eindhoven weer terug bij af. Als het die clubs daarentegen wél lukt hen te behouden, zoals Ajax dat gelukt is met Ziyech en Van de Beek, dan kunnen de huidige successen weleens structureel worden. Dan telt Nederland definitief weer mee.”

Tactisch ijzersterk

Grote vraag: waarom doen de Nederlandse club het nu zo goed, terwijl ‘we’ nog niet zo gek lang geleden struikelden over C-ploegen uit het Oostblok of Scandinavië? Waterreus: ,,Dat zit ‘m deels in de lichting, die op dit moment uitstekend is. Maar voor een groot deel komt het ook door de coaches. Ik geloof dat een enkeling in Nederland wil doen voorkomen dat Alfred Schreuder de sleutel tot het Ajax-succes was. Maar iedereen ziet nu wel dat dit nonsens is. Ten Hag is gewoon een toptrainer. En Mark van Bommel, op wie heus nog wel wat aan te merken valt, is dat op zijn manier ook. Hun overeenkomst: ze zijn tactisch ijzersterk en weten feilloos hoe ze een wedstrijd moeten winnen. En die mentaliteit brengen ze over op hun team.”