Feyenoord zakte naar de twaalfde plaats, met vijftien punten minder dan koploper en Ajax en slechts vijf punten meer dan nummer voorlaatst VVV. ,,Natuurlijk horen we daar niet te staan", zei Toornstra. ,,Maar we moeten gewoon Europees voetbal kunnen halen. En we hebben de beker nog en spelen nog in de Europa League.”



Ook Luciano Narsingh probeerde na de nederlaag in de Johan Cruijff ArenA strijdbaar te blijven. ,,We willen zo graag, maar het komt er maar niet uit", zei hij. ,,Dit was gewoon een wanprestatie. Ajax heeft veel spelers met beweging en het leek wel of wij die maar lieten lopen. Dit moeten we maar weer analyseren."

Steven Berghuis speelde de wedstrijd niet uit. Hij werd in de rust vervangen wegens een blessure. ,,Steven had last van zijn knie en daarom heb ik hem gewisseld”, zei trainer Jaap Stam. ,,We moeten even kijken hoe het er uitziet met hem. Ik kan er nu niet zo veel over vertellen.”