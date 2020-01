Weelde in Tilburg : ‘Champions League komt nog helemaal niet in ons op’

Willem II verloor op 3 november voor het laatst in de eredivisie (2-0 tegen FC Groningen). Sindsdien werd er twee keer gelijkgespeeld en vier keer gewonnen. In Alkmaar volgde zege nummer vijf en dus zijn de Tilburgers in elk geval tijdelijk terug te vinden op een derde plek, vijf punten achter AZ. Of ze in Tilburg al over de Champions League spreken? ,,Dat komt nog helemaal niet in ons op. We proberen dit vast te houden. Het is mooi dat je een bevestiging krijgt van wat je in de eerste seizoenshelft hebt laten zien. Wij zullen ook onze mindere momenten krijgen, maar voorlopig gaan we goed door", zei Koster voor de camera van FOX Sports.