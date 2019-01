Weer debuut Stam tegen Feyenoord, Ajax al twintig jaar ongeslagen bij herstart

Vitesse – Excelsior (vandaag 20.00 uur)

Ook in 2018 speelde Vitesse in het eerste eredivisieduel van het kalenderjaar, de club won toen op 16 januari met 0-1 bij Sparta. Mason Mount maakte in die wedstrijd het eerste doelpunt van het jaar. Excelsior begint voor de zesde keer op rij het nieuwe jaar met een uitwedstrijd in de competitie. Van de voorgaande 5 duels wonnen de Rotterdammers er 2, inclusief de 2-3 van vorig jaar bij Sparta. Excelsior verloor slechts één van de laatste zes eredivisieduels met Vitesse (W3, G2 – thuis en uit) en won beide onderlinge ontmoetingen in 2018. Adrie Poldervaart (16) is de vierde opeenvolgende Excelsior-trainer met zestien of zeventien punten na zeventien duels, na Mitchell van der Gaag (16), Fons Groenendijk (17) en Marinus Dijkhuizen (17).

AZ – FC Utrecht (zaterdag 18.30 uur)

Nick Venema, Simon Gustafson en Gyrano Kerk zijn dit seizoen gedeeld topscorer van FC Utrecht met ieder vier goals. De 19-jarige Venema scoorde tien keer in zijn laatste 8 competitieduels (eredivisie en eerste divisie). Geen tiener scoorde dit eredivisieseizoen vaker dan FC Utrecht-spits (4 goals). PSV-aanvaller Donyell Malen van PSV scoorde ook vier keer, maar hij wordt de dag voordat zijn club weer speelt 20. Geen team scoorde dit seizoen vaker in het eerste kwartier van dan AZ (8 keer, net als Ajax). Met twee goals en twee assists was Oussama Idrissi bij vier van deze goals direct betrokken. Sinds zijn komst naar AZ in de vorige winterstop was Idrissi goed voor negen goals en tien assists. Alleen Alireza Jahanbakhsh was in deze periode bij meer doelpunten van AZ betrokken (20).

ADO Den Haag – VVV (zaterdag 19.45 uur)

Tom Beugelsdijk is geschorst. De ADO-verdediger staat op 9 gele kaarten dit seizoen, wat betekent dat hij bij iedere volgende kaart opnieuw zal worden geschorst. In 2013-2014 had hij aan het einde van het seizoen 11 gele kaarten verzameld. Beugelsdijk deelt daarmee het clubrecord van ADO met Danny Holla (2012-2013). Alfons Groenendijk kan in zijn 65ste wedstrijd zijn 25ste eredivisiezege boeken als trainer van ADO, evenveel als VVV-trainer Maurice Steijn in 95 duels bij ADO behaalde. ADO bleef ongeslagen in zijn laatste 9 thuiswedstrijden tegen VVV: W3-G6-V0 De laatste overwinning van de Limburgers in Den Haag was meer dan 40 jaar geleden. Op 22 maart 1978 won VVV met 1-2 dankzij goals van Stefan Kurcinac en Albert van der Weide. Peter Franken scoorde namens ADO.

PEC Zwolle – Feyenoord (zaterdag 19.45 uur)

Jaap Stam debuteert als trainer van PEC Zwolle. Als speler maakte de ex-international zijn debuut in de eredivisie eveneens tegen Feyenoord. Stam verloor dat duel ruim 25 jaar geleden op 15 augustus 1993 met 1-0 (doelpunt Rob Witschge). PEC Zwolle bewaart goede herinneringen aan de Rotterdammers. Sinds de promotie in 2012 werd er in competitieverband slechts één keer verloren van de Feyenoord in eigen huis. Dat was de meest recente ontmoeting; in de vijf duels daarvoor bleven de Blauwvingers ongeslagen (W4, G1). Jaap Stam en Giovanni van Bronckhorst speelden 31 keer samen bij het Nederlands elftal. Op 31 augustus 1996 debuteerde Van Bronckhorst tegen Brazilië (2-2). Stam speelde op dat moment zijn tweede interland, maar stond voor het eerst in de basis. De laatste keer dat Stam (AC Milan) en Van Bronckhorst (FC Barcelona) tegenover elkaar stonden was op 18 en 26 april 2006 in de halve finales van de Champions League. Barcelona won dat seizoen de Champions League.

FC Groningen – Heracles Almelo (zaterdag 20.45 uur)

De Groniger aanwinsten Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani spelen tegen hun oude ploeg. Bruns kwam in de winterstop over van Vitesse. Hij speelde van 2011 tot 2017 in totaal 175 eredivisieduels voor Heracles (24 goals). Bel Hassani was tussen 2013 en 2016 in 96 eredivisiewedstrijden voor Heracles goed voor 15 goals. Ritsu Doan is met Japan actief op de Azië Cup. Sinds hij bij FC Groningen speelt, ontbrak hij in 5 eredivisieduels. De Groningers verloren er daar 3 van en wonnen 1 maal (2-1 tegen FC Utrecht). Zonder Doan pakt Groningen gemiddeld minder punten (0,8 om 1,1), maakt de club minder goals (1 om 1,4) en krijgt er meer tegen (1,8 om 1,5). FC Groningen heeft zijn laatste 8 eredivisiewedstrijden in de maand januari niet verloren (W2-G6-V0). De laatste 4 eindigden in een gelijkspel.

Willem II – NAC (zondag 12.15 uur)

De derby tussen Willem II en NAC Breda wordt voor de 64e keer gespeeld in de Eredivisie. NAC won 23 keer tegenover 21 zeges voor Willem II (19 keer gelijk). De Tilburgers moeten het doen zonder de naar Dinamo Kiev vertrokken Fran Sol. De Spanjaard was sinds de start van het seizoen 2016-2017 met 39 goals en 5 assists bij 44 van de 105 eredivisiegoals van de club direct betrokken (42%). Met 39 eredivisiegoals staat Sol op plek 6 van de topscorerslijst aller tijden van Willem II, net achter Martin van Geel (41). Na het vertrek van Sol is Donis Avdijaj (4 goals) nu de meest productieve speler uit de huidige selectie van Willem II. Alleen Daniel Crowley (2) maakte ook meer dan 1 competitiegoal. NAC is de enige club dit seizoen die nog geen enkel doelpunt maakte van buiten het strafschopgebied. Willem II maakte 1 goal van buiten de 16, na NAC het minste van alle teams.

De Graafschap – Fortuna Sittard (zondag 14.30 uur)

De Graafschap is in de eredivisie thuis ongeslagen tegen Fortuna Sittard: W6-G2-V0. Tegen één andere ploeg speelden de Superboeren ook 8 thuisduels op het hoogste niveau zonder ooit te verliezen, tegen Excelsior (W5-G3-V0). De Graafschap is momenteel van alle teams het langst zonder overwinning in de eredivisie (7 duels – G2, V5), dat is de langste zegeloze reeks in de competitie sinds augustus-november 2015 (toen 13 op rij). In de afgelopen tien seizoenen betekende een achttiende plek na 17 speelronden ook altijd degradatie voor de desbetreffende club (direct of via de nacompetitie).

FC Emmen – PSV (zondag 14.30 uur)

PSV won zijn laatste 13 eredivisieduels in de maand januari. De laatste keer dat de ploeg in de eerste maand van het nieuwe kalenderjaar punten verspeelde in competitieverband was op 19 januari 2014 op bezoek bij Ajax (1-0 verlies). In totaal speelden PSV en Emmen vier keer tegen elkaar in een officiële wedstrijd (1 keer eredivisie, 3 keer KNVB-beker). De Eindhovenaren wonnen elke keer, met als doelsaldo 21-1. Het enige officiële doelpunt van Emmen tegen PSV kwam van Geert Hoiting, tijdens de 1-7 in de KNVB-beker van 1982-1983. FC Emmen maakte dit seizoen 15 van zijn 19 doelpunten in de tweede helft, met 79 procent het hoogste percentage van alle ploegen. PSV-aanvaller Steven Bergwijn is de enige speler in de eredivisie die in elk van de laatste vier speelrondes trefzeker was. In totaal was Bergwijn in 12 van zijn laatste 13 eredivisie-duels bij minstens 1 doelpunt betrokken (8 goals, 7 assists).

Ajax – Heerenveen (zondag 16.45 uur)

Dit is het eerste duel van een tweeluik tussen Ajax en Heerenveen in de Johan Cruijff Arena. Vier dagen na dit duel spelen de clubs ook tegen elkaar in Amsterdam in de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. Ajax won zijn laatste 10 eredivisiewedstrijden tegen Heerenveen, sinds het 3-3 gelijkspel in Friesland op 23 augustus 2013. Tegen geen andere huidige eredivisieploeg heeft Ajax een langer lopende reeks overwinningen. De laatste keer dat Ajax zijn eerste competitieduel van een nieuw kalenderjaar verloor was in 1999: een 2- 1 nederlaag op bezoek bij FC Twente. Erik ten Hag bleef die dag als speler van FC Twente de hele wedstrijd op de bank, terwijl huidig assistent-coach Richard Witschge 90 minuten speelde voor Ajax.

