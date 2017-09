Weer nieuwe wending in strafschoppensoap FC Lisse-Hoek

Door Barry van der Hooft

De UEFA heeft het complex van de tweededivisionist van 4 tot en met 10 oktober geclaimd, omdat in die periode in Lisse drie wedstrijden in het kader van de EK-kwalificatie voor nationale teams tot 19 jaar worden gespeeld. De Europese voetbalbond wil daarom niet dat op 4 oktober ook nog de veelbesproken strafschoppenreeks wordt afgewerkt.

Oranje onder 19 begint die kwalificatiereeks voor het EK op 4 oktober met een wedstrijd in 's-Gravenzande tegen Malta. Op sportpark Ter Specke in Lisse wordt die dag om 19.00 uur het andere duel in de poule gespeeld, tussen Hongarije en Slovenië. De bedoeling was om na die wedstrijd FC Lisse en Hoek hun strafschoppen te laten nemen. De Uefa heeft daar nu een stokje voor gestoken. De penaltyserie wordt verzet naar woensdag 11 oktober.

ABBA-variant

FC Lisse en Hoek speelden vorige week woensdag, op 20 september, tegen elkaar in de eerste ronde van de KNVB beker. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, na de noodzakelijke verlenging was het 2-2. Strafschoppen moesten de beslissing brengen en de reeks werd uiteindelijk gewonnen door FC Lisse. Scheidsrechter Nagtegaal liet de penalty's echter niet om en om nemen zoals de regels voorschrijven, maar besloot de zogenaamde 'ABBA-variant' toe te passen. Eerst nam FC Lisse één strafschop, daarna trapte Hoek er twee, daarna Lisse twee, Hoek twee, Lisse weer twee en tenslotte sloot Hoek de reeks met één strafschop af.

Na afloop werd duidelijk dat Nagtegaal een fout had gemaakt, waarna de KNVB diezelfde avond meteen contact opnam met beide clubs en een onderzoek instelde. De voetbalbond won advies in bij zowel de adviesgroep spelregels veldvoetbal als de internationale spelregelcommissie IFAB (International Football Association Board). Zij kwamen vrijdag met een advies, waarna de KNVB maandagmiddag beide clubs inlichtte over het genomen besluit: de strafschoppenserie moest over.

Dagvaarding

Die stond gepland voor aanstaande woensdag, maar FC Lisse liet het er begin deze week niet bij zitten. Het bestuur van de tweededivisionist uit de Bollenstreek stuurde dinsdagmiddag een dagvaarding naar de burelen in Zeist en haalde de zaak zo naar de rechtszaal. Maandagmiddag om 14.00 uur dient het kort geding in Utrecht en kan 'strafschoppengate' zomaar weer een nieuwe wending krijgen.

De winnaar van het duel kan een premie van 15.000 euro op de rekening bijschrijven vanwege het bereiken van de tweede ronde van de KNVB beker. Daarin wacht op dinsdag 24, woensdag 25 of donderdag 26 oktober een uitwedstrijd tegen eredivisieclub Heracles Almelo.

Omdat de strafschoppenserie komende week nog niet hoeft te worden afgewerkt, kan Hoek zich nu volledige op de competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag richten. Dan komt RVVH, dat na vier wedstrijden één punt heeft, op bezoek.

Volledig scherm 20-09-2017: Voetbal: FC Lisse v HSV Hoek: Lisse(L-R)keeper Jordi De Jonghe van Hoek, Rik Vermeulen van FC Lisse tijdens de beker wedstrijd tussen FC Lisse en HSV Hoek op Sportpark Ter Specke in LisseSeizoen 2017/2018 © Marcel van den Bos