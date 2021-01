Weer puntenverlies Cambuur

Aanvaller Issa Kallon raakte zowel in de eerste als tweede helft de paal namens Cambuur. Ook topscorer Robert Mühren (achttien doelpunten) slaagde er niet in om NEC-doelman Norbert Alblas te passeren. Cambuur zag na een half uur Giovanni Korte geblesseerd uitvallen.

De Friese club nestelde zich wel weer aan kop van de ranglijst. Cambuur heeft net als Almere City FC na twintig wedstrijden 47 punten, maar beschikt over een beter doelsaldo. Almere City won vrijdag al met 5-2 bij Jong AZ.

Zo'n dertig personeelsleden, vrijwilligers en fans van NEC zorgden er in de nacht van zaterdag op zondag voor dat het veld in stadion De Goffert sneeuwvrij werd gemaakt. In Nijmegen was zo'n 5 centimeter sneeuw gevallen.