Weg richting gouden medaille begint morgen: dit is wat je moet weten over de olympische loting

Oranje LeeuwinnenDe vrouwenvoetbalwereld kijkt morgenochtend (10.00 uur) reikhalzend uit naar de loting voor de Olympische Spelen. In Zürich is het team van bondscoach Sarina Wiegman dan een van de drie groepshoofden. Na een Europese titel en een finaleplaats op het WK gaat Oranje voor een medaille in Japan.

Door Nik Kok



Als Europees en vice-wereldkampioen geniet Nederland al enkele jaren van een uitstekende status in de vrouwenvoetbalwereld en dat komt ook tot uiting in de loting van morgenochtend in Zürich. De potindeling voor de Olympische Spelen is namelijk gemaakt op basis van de wereldranglijst en daarin staat Nederland derde achter de Verenigde Staten en Olympisch kampioen Duitsland. Dat laatste land kan die titel niet verdedigen want het heeft zich niet weten te kwalificeren voor de komende Spelen.

Oranje ontloopt bij de loting sowieso Verenigde Staten en gastland Japan die ook in pot 1 zitten. Wel is een confrontatie met de sterke landen Zweden (halve finalist WK), Groot-Brittannië (halve finalist WK) en Brazilië (tweevoudig zilveren medaillewinnaar op de Spelen) mogelijk in de eerste ronde.

Oranje is samen met Zweden en Groot-Brittannië het enige Europese land dat meedoet aan de Spelen. Door de finaleplaats op het WK van 2019 in Frankrijk kwalificeerde de ploeg zich voor het toernooi. Canada, Australië en China vormen pot 3, in pot 4 zijn Nieuw-Zeeland, Chili en Zambia de landen. De nummers 1 en 2 van iedere groep gaan naar de kwartfinales, samen met de beste nummers 3. Er komen drie groepen van vier landen.

Het toernooi wordt niet enkel en alleen in Tokio gespeeld. Ook Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama en Yokohama zijn speelsteden.



Het is voor de Oranjevrouwen de eerste keer dat ze mee mogen doen aan de Spelen. Het toernooi moet het sluitstuk worden van bondscoach Sarina Wiegman die Oranje naar de Europese titel en de WK-finale leidde. Een medaille in Japan zou een kroon op haar werk zijn.

Met Oranje boekt Wiegman de laatste tijd wisselende resultaten. In november werd verloren van de Verenigde Staten. Een kansloze oefennederlaag begin deze maand tegen Spanje werd opgevolgd door een ruime winst op Australië. Eerder werden zowel België als Duitsland verslagen in vriendschappelijke wedstrijden. Nederland plaatste zich wel al zonder puntenverlies voor het komende EK.

