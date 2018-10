Weg zijn de oudjes met plakband, talenten met meerwaarde dienen zich aan bij Oranje

Door Maarten Wijffels



In alle euforie die tijdens zo’n weekeinde de kop opsteekt, is het aardig om toch nog even terug te kijken. Naar hoe de bodem van de put er ook weer uit zag. Laten we als tijdstip Turkije - Nederland nemen uit de herfst van 2015. De 3-0 afgang in een broeierig Konya. Omdat het Oranje toen aan alles ontbrak wat er zaterdagavond in Amsterdam wél was bij de 3-0 zege tegen Duitsland.



Vergelijk de elftalfoto’s en je ziet op die van 2015 Van der Wiel, Sneijder en Van Persie. Zij waren destijds routiniers die de kar niet meer konden trekken. Kijk de middengroep met spelers als Cillessen, Bruma, Blind, Narsingh en de niet zichtbare invaller Wijnaldum. Die groep telde niet één speler die onbetwist basiskracht was bij een topclub in een topcompetitie. En kijk ook naar de eerste jonkies die zich aandienden, Riedewald, Klaassen, Memphis; er waren in die fase nog geen talenten met meerwaarde op hun positie. Nee, óók Memphis niet, als toenmalige linksbuiten op een dood spoor bij Manchester United.

