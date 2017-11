Weggestuurde voetbalvrouw: 'Steward was te laat, want ik had al gezoend'

Een dag na het opmerkelijke voorval kan Hamer er wel weer om lachen. ,,Al was het op het moment zelf natuurlijk heel vreemd en ik nam het natuurlijk op voor mijn vriendin.’’ Niet alleen Hamer kreeg het aan de stok met de steward, ook zijn medespelers namen het voor de twee op. ,,Maar hij deed niets anders dan zijn werk. Hij wilde onrust voorkomen.’’



Esmeralda zat op een tribune, waar ook supporters van Go Ahead zaten. ,,En die waren gefrustreerd, omdat ze met 0-3 op hun broek kregen'', denkt Hamer. ,,Er werd met bier gegooid en hij redeneerde zo dat het uit de hand zou kunnen lopen, omdat ik haar daar een kus gaf. De veiligheid in het stadion is natuurlijk belangrijk, al was de manier waarop die man te werk ging natuurlijk niet handig.’’ De man in kwestie stuurde de voetballer na het incident als een stel schooljongens terug het veld in.