Weghorst ontbreekt op training Besiktas, interesse uit Premier League voor Karsdorp

Dimata hoopt nu vooral voor NEC te scoren tegen Vitesse: ‘Anders betekent de goal tegen Ajax niets’

NIJMEGEN - Landry Dimata had met zijn doelpunt een groot aandeel in het knappe 1-1-gelijkspel van NEC in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De spits heeft nu zijn zinnen gezet op een treffer in de Gelderse derby tegen Vitesse.

9 januari