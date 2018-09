Weinig getuigen van debuut Musonda bij Vitesse

'Jonkies' Oranje vrezen Frankrijk niet

8:52 Een betere graadmeter voor de staat van het 'nieuwe' Oranje is niet denkbaar in de eerste officiële wedstrijd onder bondscoach Ronald Koeman. Het Nederlands elftal begint de Nations League zondagavond in het Stade de France tegen Frankrijk, de wereldkampioen en nummer 1 van de FIFA-ranglijst. Juist de 'jonkies' van Oranje zetten in de aanloop de toon.