Welke clubs redden het vege lijf? Dit is het resterende programma van de degradatiekandidaten

Interland­klas­sie­ker Oranje zonder glans door gebrek aan frisheid: ‘De spelers staan nu op de laatste plaats’

Nederland en Duitsland treffen elkaar vanavond voor de vijfde keer in krap 3,5 jaar. Al die confrontaties waren aantrekkelijke, open wedstrijden met veel goals. Louis van Gaal baalt ervan dat de ‘Mannschaft’ nu niet op volle sterkte is door blessures. Maar hoe fris is zijn eigen team?

29 maart