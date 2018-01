Welke trainer zit er in de zomer nog?

Jurgen Streppel maakt bij Heerenveen een matig seizoen door waardoor er automatische druk staat op zijn functioneren. Het is echter de vraag of technisch manager Gerry Hamstra, Streppel voortijdig de wacht aan zal zetten. Hij is nogal dik met de trainer. Of Streppel, van wie het contract komende zomer afloopt, ook na de zomer nog trainer is van Heerenveen is ook nog een interessant vraagstuk. Trainer en club spraken op het afgelopen trainingskamp in Spanje met elkaar maar tot nu toe bleef het nog angstvallig stil in Friesland.