Welke wapens heeft het kwetsbare PSV tegen het zelfverzekerde Ajax?

Door Maarten Wijffels



Ze stonden erbij en ze keken ernaar, de spelers van PSV. De termen ‘pech’ en ‘ongelukkig’ vielen alweer na de 1-2 nederlaag donderdagavond tegen AS Monaco. Maar beter had iemand van een ‘patroon’ gerept.



Want dát was vooral aan de orde in het Philips Stadion. PSV - Monaco leek in veel op PSV - Olympiakos vorig seizoen. Met ook toen een fatale tegengoal in de slotfase na een voorzet in de doelmond. Of op pak ’m beet Ajax-thuis dit voorjaar. Met kansen zat voor PSV, maar de 1-1 van Dusan Tadic in blessuretijd.