Welkom in het knotsgekke Jupiler League-circus

Van die drie ploegen - Fortuna Sittard, NEC en Jong Ajax - mikken er echter maar twee op directe promotie naar de eredivisie. Want ook op dat front is niets wat het lijkt in de één na hoogste voetbalafdeling van Nederland. Jong Ajax mag, net als Jong PSV, Jong AZ en Jong FC Utrecht, niet direct promoveren naar de eredivisie. Deze jeugdige elftallen doen voor spek en bonen mee in de Jupiler League.



Maar een titel is een titel, spek en bonen of niet. Jong Ajax zal alles op alles zetten om na 38 wedstrijden bovenaan te staan. De Amsterdammers leken ook lang op de titel af te stevenen, maar na twee nederlagen op rij ligt de strijd weer volledig open. Jong Ajax staat nu derde, één punt achter koploper Fortuna Sittard en op gelijke hoogte met NEC.



Dus vroegen we onze lezers welke ploeg de grootste kansen op het kampioenschap worden toegedicht. Na meer dan 13.000 stemmen trekt Fortuna Sittard aan het langste eind. Maar dit kan over enkele uren weer volledig anders zijn. Vanmiddag om 14.30 uur wordt er weer een complete speelronde afgewerkt. De tussenstanden op alle velden zijn op AD.nl live te volgen. Mis het niet!